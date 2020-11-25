Путин вернется в активный график командировок в регионы

Владимир Путин в ближайшее время вернется к активному графику командировок по стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам, чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», - уточнил журналистам представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что о командировках главы государства информирование будет происходить своевременно.

На данный момент Владимир Путин находится с рабочим визитом в нижегородском Сарове.