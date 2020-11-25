Автомобиль врезался в ворота ограждения резиденции Меркель в Берлине

В Берлине в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль.

Как сообщают местные СМИ, рано утром федеральный канцлер должна была проводить видеоконференцию из своей резиденции с премьер-министрами Германии по вопросам дальнейших шагов в борьбе с пандемией.

Детали происшествия пока не сообщаются. Единственная известная деталь, пишет РИА Новости со слов очевидцев, что на автомобиле заметили надпись «Проклятые убийцы стариков и детей».

На кадрах телеканалов с места происшествия видно, что автомобиль стоит вплотную к забору резиденции канцлера, в машине проводит досмотр полиция. Телеканал Welt сообщил, что водителя машины, предположительно, увезли в инвалидной коляске.