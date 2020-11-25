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В Нидерландах обнаружили таинственную братскую могилу

Алена Миронова
12:27 25.11.2020
Большинство останков принадлежат мужчинам, жившим между XV и XVIII веками.
В Нидерландах обнаружили таинственную братскую могилу
© Фото: Walter G. Allgöwer, imageBROKER.com, Globallookpress

В нидерландском Вианене городские рабочие обнаружили братскую могилу, в которой находились останки 20 человек, большинство из которых принадлежат мужчинам в возрасте от 15 до 30 лет, жившим между поздним Средневековьем и XVIII веком.

«Очевидно, это историческая находка. Все находки датируются периодом от позднего Средневековья до нескольких сотен лет назад», - передает Teller Report слова одного из археологов Кристы Хендриксен.

Место раскопок находится недалеко от замка Бейтштейн. Археологи предполагают, что в этом районе может быть еще больше захоронений.

Команда археологов ожидала найти какие-либо артефакты среди останков, например пуговицы или украшения, но обнаружила только старые гвозди. Это может свидетельствовать о массовом убийстве, считают специалисты.

У археологов очень много вопросов касательно обнаруженной могилы.

«Почему эти люди лежат здесь? Что заставило их умереть? Может ли это быть связано с историческими событиями?» - цитирует Alkhaleej Today слова археолога Ван дер Хойль.

В настоящий момент все останки собираются и будут переданы специалистам для более глубокого анализа.

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