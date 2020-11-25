В Нидерландах обнаружили таинственную братскую могилу
В нидерландском Вианене городские рабочие обнаружили братскую могилу, в которой находились останки 20 человек, большинство из которых принадлежат мужчинам в возрасте от 15 до 30 лет, жившим между поздним Средневековьем и XVIII веком.
«Очевидно, это историческая находка. Все находки датируются периодом от позднего Средневековья до нескольких сотен лет назад», - передает Teller Report слова одного из археологов Кристы Хендриксен.
Место раскопок находится недалеко от замка Бейтштейн. Археологи предполагают, что в этом районе может быть еще больше захоронений.
Команда археологов ожидала найти какие-либо артефакты среди останков, например пуговицы или украшения, но обнаружила только старые гвозди. Это может свидетельствовать о массовом убийстве, считают специалисты.
У археологов очень много вопросов касательно обнаруженной могилы.
«Почему эти люди лежат здесь? Что заставило их умереть? Может ли это быть связано с историческими событиями?» - цитирует Alkhaleej Today слова археолога Ван дер Хойль.
В настоящий момент все останки собираются и будут переданы специалистам для более глубокого анализа.