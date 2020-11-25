Удерживавшего в заложниках детей в Колпино проверят на вменяемость
Жителя Санкт-Петербурга, который накануне захватил в заложники шестерых детей, проверят на вменяемость.
«Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого», - говорится в заявлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ - «Незаконное лишение свободы». Подозреваемому предъявлено обвинение.
На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу.
По предварительным данным, мотивом для совершения преступления могла стать ревность.
Во вторник, 24 ноября, вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал убийством шестерых детей. В результате переговоров преступник сдался полиции. На данный момент дети находятся в больнице.