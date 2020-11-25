В стране и мире Удерживавшего в заложниках детей в Колпино проверят на вменяемость Светлана Головина По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по п.п. «г, д» ч.2 ст. 127 УК РФ - «Незаконное лишение свободы». © Фото: СК РФ Жителя Санкт-Петербурга, который накануне захватил в заложники шестерых детей, проверят на вменяемость. «Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления вменяемости обвиняемого», - говорится в заявлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу. По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ - «Незаконное лишение свободы». Подозреваемому предъявлено обвинение. На данный момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу. По предварительным данным, мотивом для совершения преступления могла стать ревность. Во вторник, 24 ноября, вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире и угрожал убийством шестерых детей. В результате переговоров преступник сдался полиции. На данный момент дети находятся в больнице. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика