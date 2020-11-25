Саакашвили предрек Украине экономическую катастрофу

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предрекает наступление неизбежной катастрофы для экономики государства.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года», - отметил Саакашвили в эфире телеканала «Украина 24».

Политик подчеркнул, что подписание соглашения с Международным валютным фондом не спасет ситуацию, а лишь отсрочит неизбежный кризис на некоторое время.

«А так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов», - заявил Саакашвили.

Саакашвили призвал украинское правительство предпринять соответствующие меры.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина в настоящий момент переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофы. Политик обвинил ЕС в «убийстве банковской системы» Украины.