Алиев сообщил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку
По словам президента, район является одним из самых больших по территории.
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В среду, 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль страны прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района.
«Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ», - отметил он в обращении к нации, опубликованном на странице агентства «Азертадж».
Алиев подчеркнул, что данный район является одним из самых больших по территории.
«Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь», - подчеркнул президент.
Ранее, 20 ноября, под контроль Баку перешел Агдамский район.
Трехстороннее соглашение о прекращении огня и всех боевых действий в зоне Карабаха вступило в силу 10 ноября.