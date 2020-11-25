В стране и мире Алиев сообщил о переходе Кельбаджарского района под контроль Баку Светлана Головина По словам президента, район является одним из самых больших по территории. © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости В среду, 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль страны прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района. «Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ», - отметил он в обращении к нации, опубликованном на странице агентства «Азертадж». Алиев подчеркнул, что данный район является одним из самых больших по территории. «Мы восстановим Кельбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь», - подчеркнул президент. Ранее, 20 ноября, под контроль Баку перешел Агдамский район. Трехстороннее соглашение о прекращении огня и всех боевых действий в зоне Карабаха вступило в силу 10 ноября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика