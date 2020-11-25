В России за сутки выявили 23 675 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 23 675 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

После максимума в 25 тысяч, зафиксированного 23 ноября, второй день подряд в России отмечается снижение количества выявленных случаев коронавируса за сутки. Накануне было 24 326 новых случаев.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 23 675 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 156 (21,8%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве - 4 685, в Санкт-Петербурге - 3 421, в Московской области - 1005.

Фиксируется положительная динамика по количеству выписанных пациентов. В течение нескольких дней подряд число выздоровевших превышало данные по выявленным случаям. За минувшие сутки зарегистрировано 25 748 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о категории россиян с самой высокой заболеваемостью COVID-19. Глава ведомства Анна Попова сообщила, что у работающих россиян наблюдаются самые высокие показатели. Чаще всего заражение коронавирусом обнаруживается у россиян в возрасте от 30 до 64 лет.