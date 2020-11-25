Автоэксперт оценил предложение МВД включить в число грубых нарушений на экзамене непристегнутый ремень

Автоэксперт Вячеслав Субботин поддержал решение МВД внести в перечень грубых нарушение во время сдачи экзамена на права непристегнутый ремень безопасности и использование телефона.

«Да, это ошибки достаточно грубые, потому что это влияет на безопасность, влияет на вашу жизнь - выживешь в аварии или нет. Ремень, собственно, и спасает. Все остальное: сминаемые зоны, подушки безопасности, активные элементы и удержание в полосе - это все помощники», - пояснил эксперт в комментарии «Звезде».

Субботин отметил, что лучше всего будет спасать пятиточечный ремень, потому что он будет держать не только в продольном направлении, но и когда автомобиль начнет крутиться.

Эксперт также согласился, что к грубому нарушению относится и мобильный телефон, однако не совсем понятно, как будет это контролироваться в момент экзамена.

«Тебя будут провоцировать? Инспектор будет названивать из-за угла и смотреть, возьмешь ты телефон или нет? Как это будет происходит? Это грубое нарушение будет действовать только тогда, когда ты сядешь в собственный автомобиль», - сказал Субботин.

Помимо этого, эксперт оценил и сокращение количества «грубых» нарушений с 17 до 15.

«Будет меньше отвлечений у человека на контроль этих конкретных помарок. Будет больше сконцентрированность на движении на дороге», - подытожил Субботин.

Новая редакция регламента экзамена на водительские права должна вступить в силу с 1 апреля 2021 года. Также в ней предусмотрено сокращение второго этапа испытания - «площадки».