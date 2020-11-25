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В Минпромторге предложили альтернативу закрытию фудкортов на время пандемии

Алена Миронова
11:03 25.11.2020
Регламент предполагает прием и выдачу заказов за столиком.
В Минпромторге предложили альтернативу закрытию фудкортов на время пандемии
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Министерство промышленности и торговли РФ направило российским регионам письмо с предложениями по организации работы фудкортов в торговых центрах, предполагающее ресторанный формат обслуживания.

«Альтернативой введению ограничений может быть четко установленный регламент работы фудкортов в торговых центрах на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции», - цитирует ТАСС текст документа.

В соответствии с документом регламент предполагает прием и выдачу заказов за столиком. Возможен прием заказа и оплата через приложение в мобильном телефоне, а доставка за столик обеспечивается отдельно.

Более того, заведения должны иметь посадочные зоны на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. Аналогичная дистанция должна быть соблюдена и между посетителями за разными столиками.

Помимо прочего, на каждого человека должно приходиться не менее четырех квадратных метров посадки. Доступ в фудкорт предлагается приостановить при достижении этого показателя.

Развлекательные и иные мероприятия в фудкортах предлагается отменить. Среди санитарных мер: необходимость постоянного поступления свежего воздуха, обеспечение работников защитными экранами, а посетителей санитайзерами, размещение информационных материалов по защите от коронавируса, обработка поверхностей после каждого гостя.

На сегодняшний день фудкорты не работают в восьми регионах России: в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской, Астраханской, Новосибирской и Кировской областях, а также в Татарстане и Чувашии.

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