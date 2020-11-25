Умерла автор известного советского учебника по английскому языку Наталья Бонк

В Москве в возрасте 96 лет умерла советский и российский педагог и лингвист, автор популярной методики изучения английского языка Наталья Бонк.

Наталья Бонк родилась в семье инженера и оперной певицы. Она училась в образцовой школе, где обучались дети руководителей партии и правительства. В 1945 году окончила Педагогический институт иностранных языков.

В разное время она преподавала английский язык на курсах в МИД СССР, в Академии внешней торговли РФ. Долгое время руководила курсами английского языка в Литературном институте имени А.М. Горького.

«В СССР все искали "учебник Бонка" (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник», - передает РИА Новости слова представителей Литературного института.

Под авторством Натальи Бонк ряд учебников и разработок в области методики преподавания английского языка (самый популярный написан в соавторстве с Натальей Лукьяновой и Галиной Котий).