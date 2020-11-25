Появились кадры спецоперации ФСБ против готовивших теракты в Московском регионе

ФСБ показала кадры спецоперации против членов группировки запрещенного «Исламского государства»*.

По данным ведомства, ячейка ИГ* планировала совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе.

Оперативники задержали участника группировки во Владимирской области, им оказался приезжий из одной из стран Центральной Азии. Также в ходе следственных действий было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, иные предметы и документы.

По информации спецслужб, ячейка создавалась в том числе для вовлечения новых членов в ряды ИГ* и финансирования терроризма.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.