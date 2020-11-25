Врач рассказал, как информационная повестка влияет на психиатрические болезни

Психолог и психиатр Владимир Крупин рассказал «Звезде», как общественные настроения определяют направление развития психических заболеваний.

Специалист объяснил, что информационная повестка в некотором смысле определяла «моду» на патологии личности. Так, в соответствии с классическими представлениями, раньше люди с психиатрическими заболеваниями считали себя Наполеонами.

«Это было связано с тем, что, действительно, очень много разговоров было в обществе про Наполеона, которые ложились благодатной почвой на эту психиатрию и люди представляли, что они Наполеоны», - объяснил Крупин.

Психиатр указал, что данная тенденция отмечается и сегодня.

«Это по сей день сохранилось. То, что в информационной повестке будет на первом плане, в эту сторону, как правило, и идут нарушения», - указал он.

Ранее психиатр Павел Качалов сообщил, что в некоторых случаях лень является признаком серьезного заболевания. По словам эксперта, это происходит, когда человек не просто не хочет, но и не способен действовать.