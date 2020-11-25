В стране и мире Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район Кирилл Васин Для обеспечения движения подразделений были завершены инженерные работы, ведется разминирование, подготавливаются горные дороги. © Фото: Максим Блинов РИА Новости Азербайджанские войска вошли в Кельбаджарский район. Об этом сообщили в военном ведомстве Азербайджана. Отмечается, что для обеспечения движения подразделений были завершены инженерные работы, ведется разминирование, подготавливаются горные дороги. «Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район», - сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Обе стороны должны обменяться военнопленными. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика