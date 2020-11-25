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Военные заканчивают строительство нового детского инфекционного отделения в Пскове

Анна Берестовая
00:02 25.11.2020
В настоящее время завершаются строительно-монтажные работы, осуществляется поставка и монтаж медицинского оборудования.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В рамках выполнения поручения президента России военные специалисты завершают строительство детского инфекционного отделения на 60 койко-мест в Пскове.

Готовность возводимого специалистами военно-строительного комплекса Минобороны РФ детского отделения проверил заместитель министра обороны Тимур Иванов совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Ранее военные строители сдали два многофункциональных медицинских центра, оснащенных самым современным оборудованием и техникой на 200 и 100 койко-мест в Пскове и Великих Луках, построенных по типовым проектам Минобороны России, которые уже были успешно реализованы.

В ходе церемонии открытия двух новых многофункциональных медицинских центров, построенных силами Министерства обороны в Пскове и Великих Луках, 15 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к Владимиру Путину с просьбой об оказании Минобороны РФ помощи в строительстве детского инфекционного отделения на 60 койко-мест. Незамедлительно военные строители вышли на площадку.

В настоящее время военные специалисты завершают строительно-монтажные работы, осуществляется поставка и монтаж медицинского оборудования.

В детский медцентр в Пскове будет поставлено более 22 тысяч единиц медоборудования и различных предметов медицинского назначения. Инфекционное отделение будет оснащено аппаратами искусственной вентиляции легких для детей, компьютерным томографом и цифровым рентгеновским диагностическим аппаратом с возможность обследования детей младше одного года и функциональными кроватями для детей, в том числе грудного возраста. В настоящее время уже начата поставка и монтаж медицинской мебели и специального оборудования.

Всего за полгода Минобороны России были построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. В данный момент продолжается строительство медцентра на 100 койко-мест в Североморске Мурманской области и двух медцентров в Астрахани и городе Нариманове Астраханской области.

Ранее сообщалось, что новый медицинский центр в Оренбурге на 50% увеличил число койко-мест для пациентов с COVID-19. Было добавлено 30 коек, 10 из которых реанимационные. Диагностическое отделение оборудовано современным аппаратом КТ, УЗИ, аппаратом ПЦР-диагностики, другим оборудованием, позволяющим проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне.

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