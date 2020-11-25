СМИ: калифорнийские индейцы делали наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов
Ученые нашли в пещере рисунки цветка дурмана Райта, который способен вызывать наркотическое опьянение.
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Как сообщает CNN со ссылкой на новое исследование американских ученых, в пещере в Калифорнии было найдено доказательство того, что коренные местные индейцы оставляли наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов.
Как пишет СМИ, ученые нашли в пещере рисунки цветка дурмана Райта, который способен вызывать наркотическое опьянение. Помимо этого, были обнаружены пережеванные фрагменты растения, химический анализ которых подтвердил, что они также принадлежат дурману. Данные образцы датируются XVI-XIX веками.
По мнению экспертов, другие находки, такие как фрагменты стрел и копий, костей и точильных камней, свидетельствуют о том, что пещера была местом сбора всего племени.