СМИ: калифорнийские индейцы делали наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов

Как сообщает CNN со ссылкой на новое исследование американских ученых, в пещере в Калифорнии было найдено доказательство того, что коренные местные индейцы оставляли наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов.

Как пишет СМИ, ученые нашли в пещере рисунки цветка дурмана Райта, который способен вызывать наркотическое опьянение. Помимо этого, были обнаружены пережеванные фрагменты растения, химический анализ которых подтвердил, что они также принадлежат дурману. Данные образцы датируются XVI-XIX веками.

По мнению экспертов, другие находки, такие как фрагменты стрел и копий, костей и точильных камней, свидетельствуют о том, что пещера была местом сбора всего племени.