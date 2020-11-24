Жители Камчатки простояли несколько часов на морозе, чтобы попасть в поликлинику

Во вторник, 24 ноября, у одной из поликлиник камчатского города Елизово десятки жителей ожидали входа на морозе.

На кадрах, опубликованных порталом «Кам24», видно, как большая толпа людей буквально заполонила площадку у входа и часть парковки медучреждения.



На данный момент на инцидент уже отреагировал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, подтвердивший, что люди провели несколько часов на морозе.

«Причина в том, что были ограничения по входу, и очень медленное реагирование со стороны руководства поликлиники», – завил он в обращении на странице в Instagram.

Губернатор заверил, что в ближайшее время проблема будет решена.