В ВОЗ допускают, что первые заражения COVID-19 произошли от разных носителей

Всемирная организация здравоохранения допустила, что было несколько первичных зараженных коронавирусом, которым COVID-19 передали разные носители. Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, для эпидемиологического исследования важно выявить первичный случай заражения.

«Хотя, это может быть больше, чем один первичный случай. Вероятна передача от нескольких видов животных. Появляется все больше информации о том, что вирус COVID-19 находят в различных странах», - сказал Райан.

В то же время эксперт подчеркнул, что вирус однозначно имеет естественное происхождение и, вероятнее, носителем выступили летучие мыши, пишет РИА Новости.

С начала пандемии зарегистрировано 59 миллионов заболевших, 40 миллионов выздоровели, больше 1,3 миллионов человек скончались. В России выявили уже 2 миллионов человек с COVID-19.