Губернатор Калужской области призвал чиновников отказаться от новогодних корпоративов
В целях борьбы с коронавирусом губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал чиновников отказаться от проведения новогодних корпоративов в организациях общественного питания.
Соответствующее поручение в адрес органов государственной власти и местного самоуправления было подписано им накануне.
«Ситуация непростая и мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения», - акцентировал Шапша в ходе обращения, опубликованном на личном канале в YouTube.
Кроме того, в закрытых помещениях запрещается проводить любые культурные развлекательные мероприятия, в частности, детские елки.
По словам губернатора, подобные мероприятия лучше организовывать на улице с соблюдением требований безопасности.