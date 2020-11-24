В стране и мире Губернатор Калужской области призвал чиновников отказаться от новогодних корпоративов Светлана Головина В закрытых помещениях с массовым скоплением людей запрещается проводить любые культурные развлекательные мероприятия. © Видео: Шапша Online, YouTube © Фото: Шапша Online, YouTube В целях борьбы с коронавирусом губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал чиновников отказаться от проведения новогодних корпоративов в организациях общественного питания. Соответствующее поручение в адрес органов государственной власти и местного самоуправления было подписано им накануне. «Ситуация непростая и мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и в значительной мере показать собственным примером, как необходимо соблюдать ограничения», - акцентировал Шапша в ходе обращения, опубликованном на личном канале в YouTube. Кроме того, в закрытых помещениях запрещается проводить любые культурные развлекательные мероприятия, в частности, детские елки. По словам губернатора, подобные мероприятия лучше организовывать на улице с соблюдением требований безопасности. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика