Красный Крест увеличит свое присутствие в Карабахе в четыре раза

Красный Крест на территории Нагорного Карабаха увеличит свой контингент в четыре раза. Об этом заявил президент Международного комитета организации Петер Маурер.

По его словам, решение принято на фоне развития конфликта.

«Если до войны бюджет нашей миссии в регионе был 10 миллионов франков, то на следующий год он составит 45 миллионов франков. Мы в четыре раза увеличим свое присутствие», - пояснил Маурер в интервью «РБК».

Он уточнил, что в регион планируется дополнительно направить около 500 человек, поскольку сейчас ощущается нехватка специалистов.

Обострение конфликта Армении и Азербайджана на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики началось в конце сентября. Достичь прекращения огня и всех боевых действий удалось благодаря трехстороннему соглашению, подписанному Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым 9 ноября.