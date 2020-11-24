В Башкирии расследуют инцидент с попавшим в ДТП «пьяным» 9-летним мальчиком

В Башкирии расследуют обстоятельства ДТП, в котором под колеса автомобиля попал катавшийся на велосипеде 9-летний мальчик. История не вызвала бы такой резонанс, но когда стали известны результаты экспертизы, оказалось, что в крови ребенка обнаружен алкоголь.

В районной больнице пояснили, что анализы брала практикантка и никаких нарушений при проведении процедуры не было. А в химико-токсикологической лаборатории в Уфе, где проверяли пробы и выдали ту самую справку о том, что мальчик был пьян, заявили, что возможно, спирт попал в кровь при медицинских процедурах.

Ситуация, в которой оказался 9-летний Артур Салиев, схожа с резонансным случаем в подмосковной Балашихе. В 2017 году у погибшего в ДТП ребенка тоже обнаружили алкоголь в крови - 2,7 промилле. В итоге эксперт, который проводил анализ, оказался на скамье подсудимых - его приговорили к 10 месяцам исправительных работ.