В РФ появилось приложение для отслеживания пациентов с COVID-19
Если пользователь узнал, что он болен коронавирусом, он сможет анонимно сообщить об этом приложении.
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Министерство цифрового развития запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Сервис разработан при участии Минздрава и называется «Госуслуги.COVID трекер».
Работает оно следующим образом. Если пользователь узнал, что у него обнаружена инфекция COVID-19, он сможет анонимно сообщить об этом в приложении. Тогда оно разошлет всем владельцам телефонов, с которыми заболевший оказывался рядом последние две недели, уведомление с датой контакта.
Такое возможно, благодаря специальной технологии - смартфон ищет и запоминает данные других устройств поблизости.