В РФ появилось приложение для отслеживания пациентов с COVID-19

Министерство цифрового развития запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Сервис разработан при участии Минздрава и называется «Госуслуги.COVID трекер».

Работает оно следующим образом. Если пользователь узнал, что у него обнаружена инфекция COVID-19, он сможет анонимно сообщить об этом в приложении. Тогда оно разошлет всем владельцам телефонов, с которыми заболевший оказывался рядом последние две недели, уведомление с датой контакта.

Такое возможно, благодаря специальной технологии - смартфон ищет и запоминает данные других устройств поблизости.