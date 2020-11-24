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В РФ появилось приложение для отслеживания пациентов с COVID-19

Валентина Пескова
08:48 24.11.2020
Если пользователь узнал, что он болен коронавирусом, он сможет анонимно сообщить об этом приложении.
В РФ появилось приложение для отслеживания пациентов с COVID-19
© Фото: ТРК "Звезда"

Министерство цифрового развития запустило приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом. Сервис разработан при участии Минздрава и называется «Госуслуги.COVID трекер».

Работает оно следующим образом. Если пользователь узнал, что у него обнаружена инфекция COVID-19, он сможет анонимно сообщить об этом в приложении. Тогда оно разошлет всем владельцам телефонов, с которыми заболевший оказывался рядом последние две недели, уведомление с датой контакта.

Такое возможно, благодаря специальной технологии - смартфон ищет и запоминает данные других устройств поблизости.

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