Губернатор Нью-Йорка получил «Эмми» за брифинги по коронавирусу
По словам организаторов, Эндрю Куомо умело использовал телевидение для информирования и успокоения людей во всем мире.
© Фото: Ron Adar, Keystone Press Agency, Globallookpress
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо удостоен телевизионной премии «Эмми» за брифинги по коронавирусу. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.
В Международной академии телевизионных искусств и наук отметили, что губернатор «умело использовал телевидение для информирования и успокоения людей во всем мире».
Уточняется, что Куомо провел 111 брифингов, которые в обязательном порядке транслировались на телеканалах.
В Академии подчеркнули, что брифинги были эффективными, поскольку губернатор «создал телешоу с персонажами и сюжетными линиями».