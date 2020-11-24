Губернатор Нью-Йорка получил «Эмми» за брифинги по коронавирусу

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо удостоен телевизионной премии «Эмми» за брифинги по коронавирусу. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии.

В Международной академии телевизионных искусств и наук отметили, что губернатор «умело использовал телевидение для информирования и успокоения людей во всем мире».

Уточняется, что Куомо провел 111 брифингов, которые в обязательном порядке транслировались на телеканалах.

В Академии подчеркнули, что брифинги были эффективными, поскольку губернатор «создал телешоу с персонажами и сюжетными линиями».