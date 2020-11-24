Маск стал вторым самым богатым человеком в мире

Илон Маск занял второе место в списке самых богатых людей мира, с состоянием в 127,9 миллиарда долларов. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, богаче Маска только Джефф Безос, основавший компанию-ритейлер Amazon.

Только в этом году основатель SpaceX и Tesla Inc. увеличил свой капитал на 100,3 миллиарда долларов, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира. А еще буквально в январе Маск находился всего лишь на 35 месте в том же рейтинге.

Таким образом, согласно новым данным, сейчас изобретатель богаче не только Марка Цукерберга, но и Билла Гейтса.