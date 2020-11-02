В Сети опубликовали момент взрыва на рынке в Коврове

В Сети появился момент взрыва на Октябрьском рынке в Коврове. На опубликованных кадрах видно, что за секунды до детонации в зале началась потасовка.

Несколько посетителей заметили это и успели убежать, после чего раздался мощный хлопок. Пострадали три человека - это сам нападавший, ему оторвало кисть, предприниматель, на секции которого все случилось и женщина.

По предварительным данным именно она и стала причиной нападения, мужчина не смог простить уход бывшей жены к другому и решил таким образом расправиться с ней. Возбуждено уголовное дело.