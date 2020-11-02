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В Сети опубликовали момент взрыва на рынке в Коврове

Ян Брацкий
04:08 02.11.2020
По предварительной версии, причиной ЧП послужил личный конфликт между двумя мужчинами и женщиной.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Андрей Плаченов, ВКонтакте

В Сети появился момент взрыва на Октябрьском рынке в Коврове. На опубликованных кадрах видно, что за секунды до детонации в зале началась потасовка.

Несколько посетителей заметили это и успели убежать, после чего раздался мощный хлопок. Пострадали три человека - это сам нападавший, ему оторвало кисть, предприниматель, на секции которого все случилось и женщина.

По предварительным данным именно она и стала причиной нападения, мужчина не смог простить уход бывшей жены к другому и решил таким образом расправиться с ней. Возбуждено уголовное дело.

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