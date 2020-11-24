В обесточенном из-за ледяного дождя Приморье восстановили электричество в домах более 100 тысяч жителей

На территории Приморья в ходе ликвидации последствий ледяного дождя энергетики восстановили электричество в домах более 100 тысяч жителей.

«Энергетики восстановили электроснабжение части пригорода Владивостока, где проживают более 12 тысяч жителей, в районах Трудового, Углового и Весенней», - говорится в сообщении Дальневосточной региональной сетевой компании (ДРСК).

Уточняется, что ночью были подключены еще более трех тысяч жителей сел: Раздольное, Соловей Ключ, Вольно-Надеждинское, Реттиховка, Воскресенка, Новосысоевка, Шкотово и города Большой Камень.

«Всего с начала аварийно-восстановительных работ энергетики восстановили работу 25 линий электропередачи 35-110 кВ и 28 подстанций 35-110 кВ», - пишет РИА Новости со ссылкой на ДРСК.

Мощный снежный циклон, прошедший в Приморье на прошлой неделе, оставил без света и тепла десятки тысяч жителей. В регионе по-прежнему действует режим ЧС.