На озере в Нижнем Новгороде появился узор в виде головы пришельца
Очертания водоема привлекли внимание горожан, когда на нем разглядели кричащее лицо.
© Видео: dukhnik-nikita-life, Instagram © Фото: ТРК "Звезда"
Небольшое озеро, расположенное под трассой канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с городом-спутником Бор на противоположном берегу Волги, неожиданно загадало загадку местным жителям.
Недавно водоем привлек пристальное внимание горожан: когда вода в озере замерзла, на льду образовался узор, похожий на кричащее лицо. Разглядеть очертания головы, глаз и открытый рот можно невооруженным глазом и без труда.
Некоторым местным жителям ледяная фигура напомнила картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик». Другие же посчитали, что очертания похожи на голову пришельца. Что на самом деле хотела сказать своим произведением искусства природа - каждый может решить для себя сам.