На озере в Нижнем Новгороде появился узор в виде головы пришельца

Небольшое озеро, расположенное под трассой канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород с городом-спутником Бор на противоположном берегу Волги, неожиданно загадало загадку местным жителям.

Недавно водоем привлек пристальное внимание горожан: когда вода в озере замерзла, на льду образовался узор, похожий на кричащее лицо. Разглядеть очертания головы, глаз и открытый рот можно невооруженным глазом и без труда.

Некоторым местным жителям ледяная фигура напомнила картину норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик». Другие же посчитали, что очертания похожи на голову пришельца. Что на самом деле хотела сказать своим произведением искусства природа - каждый может решить для себя сам.