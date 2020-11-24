В Совфеде рассказали, как проиндексируются пенсии в 2021 году

С 1 января 2021 года неработающим пенсионерам планируют проиндексировать пенсии на 6,3%. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию - она, по прогнозам, в этом году составит 3,7-3,8%», - пояснила сенатор.

В среднем выплаты увеличатся на одну тысячу рублей.

Помимо этого, увеличат ежемесячные выплаты для ветеранов боевых действий и инвалидов всех категорий.

«Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год - пока он 3,8%», - пояснила Бибикова в интервью «Парламентской газете».

Повышение запланировано с 1 февраля 2021 года.