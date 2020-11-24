Эксперт объяснила, как в этом году Дед Мороз будет поздравлять детей
Несмотря на пандемию приглашать Деда Мороза детям будут, но несколько реже, чем обычно. Об этом рассказала основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.
По ее словам, скорее всего в целях безопасности встречи будут проходить на улице. Если будут приглашать на дом, то только при условии, что все члены семьи не имеют признаков простуды и других заболеваний.
«Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске – это полное обезличивание. Детки могут быть в маске», - отметила Моор.
Специалист пояснила, что от массовых поздравлений онлайн организовывать не будут, поскольку «не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей».
«Это чужеродно. Что-то где-то дедушки записывают, но онлайн не заменит настоящего общения», - акцентировала Моор в интервью радио Sputnik.
Также Моор высказала предположение, что в этом году желания у детей будут особенные.