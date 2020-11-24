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Эксперт объяснила, как в этом году Дед Мороз будет поздравлять детей

Светлана Головина
06:59 24.11.2020
Встречи могут проводиться как на улице, так и дома, но при условии соблюдения мер безопасности.
Эксперт объяснила, как в этом году Дед Мороз будет поздравлять детей
© Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press

Несмотря на пандемию приглашать Деда Мороза детям будут, но несколько реже, чем обычно. Об этом рассказала основатель Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек Зинаида Моор.

По ее словам, скорее всего в целях безопасности встречи будут проходить на улице. Если будут приглашать на дом, то только при условии, что все члены семьи не имеют признаков простуды и других заболеваний.

«Никакую маску Деду Морозу не надо. Дед Мороз в маске – это полное обезличивание. Детки могут быть в маске», - отметила Моор.

Специалист пояснила, что от массовых поздравлений онлайн организовывать не будут, поскольку «не может Дед Мороз проводить игры без реакции детей».

«Это чужеродно. Что-то где-то дедушки записывают, но онлайн не заменит настоящего общения», -  акцентировала Моор в интервью радио Sputnik.

Также Моор высказала предположение, что в этом году желания у детей будут особенные.

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