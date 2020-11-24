Китай запустил зонд на Луну для доставки на Землю образца грунта

Космический зонд «Чанъэ-5», принадлежащий КНР, отправился на Луну с космодрома на острове Хайнань. Ожидается, что аппарат выйдет на окололунную орбиту, а затем от него отделится спускаемый модуль.

Зонд должен совершить посадку в районе «Океана Бурь» - так называется море на видимой стороне Луны - 27 ноября. Планируется, что аппарат должен взять образцы с поверхности самого близкого спутника нашей планеты, а также пробурить скважину глубиной до двух метров.

Образцы грунта доставит на землю специальная капсула. Зонд «Чанъэ-5» не превратится в постоянно действующую научную станцию. Аппарат не снабжен обогревателями и не выдержит лунной ночи - когда температура опускается до минус 170 градусов.