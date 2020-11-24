Трамп «помилует» индеек по имени Кукуруза и Початок

Двух индеек, выбранных для традиционной церемонии «помилования» президентом США Дональдом Трампом в честь Дня благодарения, назвали Кукуруза и Початок.

После церемонии, которая пройдет в Розовом саду Белого дома, индейки отправятся в Университет штата Айова. Об этом сообщается на странице Университета в Twitter.

Также любой желающий может выбрать Кукурузу или Початка «национальной индейкой Дня благодарения» в рамках голосования в соцсетях Белого дома.

День благодарения – один из любимых праздников американцев. По традиции, в честь него президент США ежегодно проводит «помилование» одной индейки (ее «дублера» это также коснется) для того, чтобы птицу не съели. Обычай ввел еще Авраам Линкольн.