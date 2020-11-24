Археологи нашли редчайшее древнетюркское изваяние в Краснодарском крае

Уникальное древнетюркское изваяние было обнаружено на территории Темрюкского района. Артефакт, датируемый VII-VIII веком нашей эры, нашли в процессе раскопок, проводимых вблизи хутора Белый. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Такие изваяния ранее встречались в основном на Алтае. Тюркские племена располагали их в ритуальных местах – святилищах или же рядом с погребенными телами умерших.

«Для нашего края эта находка - большая редкость», - указал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Он отметил, что специалистов еще ждет впереди обширная работа. Артефакт же, по его словам, будет направлен в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е.Д. Фелицына.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ходе раскопок удалось обнаружить дома и улицы частично сохранившегося города античных времен Акра. Сейчас его территория почти полностью скрыта в Черном море.