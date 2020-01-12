Иран огласил причину передачи Франции «черного ящика» сбитого Boeing

Бортовой самописец сбитого в Иране украинского Boeing будет отправлен для расшифровки во Францию. Это связано с тем, что Иран не обладает нужными технологиями для декодирования «черного ящика».

Как пояснил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, Иран обращался с просьбой к Канаде, Франции ​​и США предоставить ему аппаратное оборудование для загрузки данных о черном ящике украинского самолета, однако Исламской Республике было отказано.

После этого власти страны попросили Украину, Великобританию, Швецию, Канаду и США направить самописец в беспристрастную лабораторию. И Франция была именно той страной, о которой договорились все пять стран.

Генштаб ВС Ирана в минувшую субботу распространил сообщение, в котором признал, что 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит по ошибке. Погибли все 176 человек, находившихся на борту.