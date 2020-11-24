В ГИБДД рассказали, как можно снизить смертность на дорогах

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников рассказал, за счет чего можно снизить смертность на дорогах.

По его словам, в этом может помочь разделение транспортных потоков при помощи ограждений, создание новых пешеходных зон и переходов.

«Необходимо обустроить пешеходные переходы даже, может быть, в контуре "лежачих полицейских". Освещать дороги надо, особенно, где переходят пешеходы», - приводит РИА Новости слова Черникова.

Ранее в МЧС рассказали о причинах гибели большинства пострадавших в ДТП. По данным ведомства, потеря крови является главной причиной смерти 80 процентов пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях в первые три часа после инцидента.