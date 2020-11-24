На Марсе обнаружили следы древнего потопа

В ходе исследований Красной планеты марсоходом NASA Curiosity были обнаружены свидетельства того, что на Марсе около четырех миллиардов лет назад произошло огромное наводнение. Об этом говорит состояние поверхности планеты в области кратера Гейла – одного из высохших водоемов, ранее обнаруженных на Марсе.

Ученые определили, что располагающиеся на данной территории осадочные породы, вероятно, были сформированы быстрыми водными потоками. К такому выводу пришли специалисты Корнельского университета США.

«Мы впервые идентифицировали масштабное наводнение, используя детальные седиментологические данные, полученные от марсохода Curiosity», - цитирует одного из авторов исследования Альберто Дж. Фэйрена Milleniumpost.

Ученые отметили, что процессы, следы которых были найдены на Марсе, аналогичны процессам, которые формировали поверхность Земли в прошлом.

Ранее ирландские астрономы установили, что один из астероидов, находящихся на орбите Марса, может являться фрагментом Луны, а точнее - первоначальной твердой коры спутника Земли.