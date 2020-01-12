«Сломаны ноги, ребра»: модель Алеся Кафельникова рассказала о падении коллеги из окна в Москве
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова выразила сомнения на счет версии, что Ксенией Пунтус выпала из окна.
© Фото: k_ksusha, Instagram
Модель Алеся Кафельникова прокомментировала в своем Instagram инцидент с коллегой Ксенией Пунтус, которую нашли с различными травмами на тротуаре возле дома в Москве.
По словам Алеси, девушка никогда не употребляла наркотики и не могла выпасть из окна под воздействием каких-то веществ. Кроме того, Кафельникова вообще сомневается в версии, что Ксения упала с высоты.
«Ксюшу нашли в кустах раздетую недалеко от дома, откуда она якобы выпала. Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали. Нашел ее дворник и вызвал скорую», - написала Алеся.
Сообщения о том, что модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна в Москве, появилась в СМИ вечером в субботу, 11 января. 21-летняя девушка находится в реанимации.