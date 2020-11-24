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Вильфанд призвал не бояться на европейской части РФ циклонов с именами

Кирилл Васин
04:44 24.11.2020
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ, Всемирная метеорологическая организация дает названия тропическим циклонам, которые могут быть опасны, а также тайфунам.
Вильфанд призвал не бояться на европейской части РФ циклонов с именами
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд призвал не бояться на европейской части России циклонов с именами собственными.

По его словам, Всемирная метеорологическая организация дает названия тропическим циклонам, которые могут быть опасны, а также тайфунам.

«Столько разговоров о циклоне "Сара", который проходит по европейской территории России. Циклоны внетропические получают название от коммерческих структур. Надо понимать, что они не несут в себе опасности», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Ранее в Гидрометцентре описали маршрут циклона «Сара». По словам синоптика, вопреки распространившемуся мнению, опасность ненастья уже практически миновала.

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