Назван самый «грозный» симптом коронавируса

Наличие симптомов респираторного заболевания в сочетании с отдышкой является самым показательным симптомом среди всех возможных, говорящим о начале коронавируса. Такое мнение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист объяснила, что при обнаружении у себя таких проявлений болезни необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью.

«Самый грозный симптом», - цитирует ее ТАСС.

Пшеничная отметила, что респираторные симптомы и потеря обоняния в условиях пандемии также нередко свидетельствуют о заражении COVID-19, однако такая комбинация не является специфической и может наблюдаться при других заболеваниях.

Ранее австрийские ученые выделили семь групп симптомов легкой формы коронавирусной инфекции и определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.