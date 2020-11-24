Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным в глазах целого города

Анна Берестовая
04:12 24.11.2020
Актера разыграли во время съемок картины «12 друзей Оушена» в Италии.
Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным в глазах целого города
© Фото: Armando Gallo ZUMAPRESS.com La StampaRopi Globallookpress

Американский актер Джордж Клуни рассказал о том, как его коллега по съемочной площадке и друг Брэд Питт разыграл его на съемках известного фильма «12 друзей Оушена». В шутку оказались вовлечены жители целого города.

Во время работы в итальянском Комо Питт развесил по всей территории города объявления с информацией о скорых съемках, а также разослал их проживающим в Комо гражданам. В них помимо прочего говорилось, что к Джорджу Клуни следует обращаться «мистер Клуни» или же по имени его персонажа - Дэнни Оушен. Также в листовках предупреждали, что актеру не нужно смотреть ему в глаза.

Местная пресса быстро обратила внимание на необычное объявление и из разных СМИ посыпались статьи о звездной болезни Клуни. Об этом сам артист рассказал в интервью на YouTube-канале GQ.

Ранее в рамках сбора ставок от британских букмекеров Джорджа Клуни назвали в качестве одного из возможных кандидатов на должность президента США, не строящих политическую карьеру.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:26 В стране и мире
СМИ: Управление общих служб США заявило Байдену о готовности к началу передачи власти
02:32 В стране и мире
Трамп прокомментировал начало передачи власти Байдену
01:03 В стране и мире
Запущено приложение для отслеживания контактов зараженных коронавирусом
23:01 В стране и мире
За последние сутки более 1,3 тысячи беженцев вернулись в Нагорный Карабах из Армении
21:40 В стране и мире
Байден представил новых кандидатов на ключевые посты в администрации
Популярное
Популярное
Видео
Российских норок будут вакцинировать от корнавируса
Видео
Внезапное падение израильского танка во время учений попало на видео
Врачи в Зеленограде извлекли из носа пациента монету, находившуюся там более 50 лет
Видео
Российского футболиста отстранили от игр в США за отказ преклонить колено
Видео
Отряхнулась и пошла дальше: в Томске девочка выпала из окна четвертого этажа и осталась жива
Видео
Победивший на музыкальном конкурсе в США Агутин признался, что не знает, как туда попала его песня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.