Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным в глазах целого города

Американский актер Джордж Клуни рассказал о том, как его коллега по съемочной площадке и друг Брэд Питт разыграл его на съемках известного фильма «12 друзей Оушена». В шутку оказались вовлечены жители целого города.

Во время работы в итальянском Комо Питт развесил по всей территории города объявления с информацией о скорых съемках, а также разослал их проживающим в Комо гражданам. В них помимо прочего говорилось, что к Джорджу Клуни следует обращаться «мистер Клуни» или же по имени его персонажа - Дэнни Оушен. Также в листовках предупреждали, что актеру не нужно смотреть ему в глаза.

Местная пресса быстро обратила внимание на необычное объявление и из разных СМИ посыпались статьи о звездной болезни Клуни. Об этом сам артист рассказал в интервью на YouTube-канале GQ.

Ранее в рамках сбора ставок от британских букмекеров Джорджа Клуни назвали в качестве одного из возможных кандидатов на должность президента США, не строящих политическую карьеру.