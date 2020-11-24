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Россиянам рассказали, что нужно удалять из смартфона каждый месяц

Кирилл Васин
03:58 24.11.2020
По словам специалиста, кроме прочего, не стоит забивать ненужными файлами облачное хранилище.
Россиянам рассказали, что нужно удалять из смартфона каждый месяц
© Фото: Alexas_Fotos, Pixabay

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал, что нужно удалять из смартфона, когда приходит время «почистить» его от ненужных файлов. Этим рекомендуется заниматься каждый месяц.

«Обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются - а это увеличивает интернет-трафик», - приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Чтобы увеличить скорость работы мобильного устройства, следует отключить push-уведомления ненужных на данный момент приложений и не забывать про те из них, что действуют в фоновом режиме. Также, как отмечает специалист, не стоит забивать ненужными файлами облачное хранилище.

Ранее были названы ограничения для обладателей старых смартфонов с 2021 года. По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергея Кузьменко, для владельцев таких гаджетов могут оказаться закрыты более трети сайтов.

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