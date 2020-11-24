Крупнейший завод по изготовлению алюминия восстановили в Алеппо

В плавильной печи всегда должен гореть огонь. Рабочие круглосуточно поддерживают температуру не ниже 800 градусов. Но вновь стало жарко в цехах крупного завода по переплавке металла в промышленном районе Алеппо всего несколько месяцев назад. Во время войны предприятие было захвачено радикалами. Все ценное боевики вывезли, что не смогли - разрушили.

«Когда мы сюда вернулись, здесь не было даже крыши, были разрушены стены, станки, которые остались, боевики сломали. Линию производства пришлось восстанавливать практически с нуля», - рассказал руководитель производства Муатаз Айюби.

С подключением электричества и воды помогло сирийское государство, а с сырьем - российские предприятия. Тяжелые алюминиевые блоки завозят морем, затем они попадают в работу. На выходе, в основном, - оконные и дверные профили.

В Сирии сейчас «строительный бум», во всей стране восстанавливают города и поселки. Потому на продукцию предприятия всегда есть спрос, а значит, у людей есть работа. Непростая, но стабильная.

«Условия сложные. Смены по десять часов. Тяжело долго находиться рядом с раскаленной печью. Но здесь, по крайней мере, есть работа», - сказал инженер-технолог Омар Хосни.

Сейчас на заводе трудится полсотни человек и все - с похожей историей. Это вернувшиеся беженцы, которым надо кормить свои большие семьи.

«Мы с семьей бежали из города Рас-эль-Айн, захваченного боевиками. Мой дом был полностью разрушен. Здесь я нашел работу и теперь могу обеспечивать своих детей», - отметил рабочий Авар Ибрагим.

В планах у руководства предприятия выйти на довоенный уровень производства, а это 150 тонн металлопродукции в месяц, уже в следующем году. Об экспорте задумываться рано: пока страна восстанавливается, металл нужнее на внутреннем рынке.