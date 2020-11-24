Российский ЦПВС зафиксировал 24 обстрела в Идлибской зоне деэскалации

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Гринкевич Александр Петрович выступил на брифинге, состоявшемся 23 ноября, рассказав о ходе изменения ситуации.

По его словам, в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

С начала процесса урегулирования российским Центром было проведено более 2,6 тысяч гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 581,3 тонны.

Кроме того, продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. В его рамках состоялось 110-е совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Дейруна-Ага до Альванк и обратно.

Также продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Мембидж и Авшария.

Проведено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Хасеке по маршрутам от Телль-Тамер до Айн-Иса и обратно, от Амуда до Химо и обратно, в провинции Ракка по маршруту от Айн-Иса до Телль-Тамер и обратно, в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту от Хатла до Сальхиях и обратно. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Альванк и обратно.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Ранее российский ЦПВС сообщал о проведении четырех гуманитарных акции в провинции Алеппо, Хасеке, Дейр-Эз-Зор и Хама, в ходе которых населению выдано 3540 продовольственных наборов общим весом 18,7 тонны.

*«Джабхат ан-Нусра»- террористическая организация, запрещенная в РФ.