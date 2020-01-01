Ким Чен Ын: КНДР прекращает соблюдение моратория на испытания ядерного оружия

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна не будет односторонне соблюдать запрет на проведения ядерных испытаний до тех пор, пока США не предпринимает никаких ответных мер. С таким сообщением северокорейский лидер выступил по итогам пленума Центрального комитета ТПК.

Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР остановила ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, чтобы установить доверие с США. Северная Корея, по его словам, закрыла ядерные полигоны, но за прошедшие два года Вашингтон не представил никаких ответных действий.

«США не то что не предприняли ответных действий, они ещё и поставляли Южной Корее передовое оружие, создавая угрозу для нас, и ввели несколько десятков отдельных санкционных мер против КНДР», - цитирует сообщение РИА Новости.

Глава КНДР добавил, что в данной ситуации исчезли основания оставаться односторонне связанными публичными обещаниями.

«Это портит и международные усилия по сокращению и предотвращению распространения ядерных вооружений», - отметил Ким Чен Ын.

В заключение своей речи глава КНДР добавил, что страна может изменить направление политики, но все зависит от позиции США.