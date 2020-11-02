На благо человечества: 20 лет назад первый экипаж вступил на борт МКС

В понедельник, 2 ноября, исполняется 20 лет с того момента, как первый экипаж, состоявший из россиян Сергея Крикалева, Юрия Гидзенко и американца Уильяма Шеперда, прибыл на борт Международной космической станции. За эти годы на МКС побывали более 200 космонавтов и провели тысячи различных экспериментов, которые помогли человечеству в понимании устройства вселенной и разработке новых лекарств и технологий.

В день этого знаменательного события «Звезда» публикует кадры, глядя на которые становится понятно, почему многие космонавты свободное от работы время проводят у иллюминаторов. С таких ракурсов осмотреть МКС и полюбоваться нашей планетой можно впервые: на записи видно, как солнечные батареи подстраиваются под лучи, филигранно состыковываются объекты, а где-то далеко проплывают океаны и континенты.

Международная космическая станция облетает земной шар за полтора часа, поэтому рассматривать красивые закаты и рассветы с ее борта можно постоянно. Из развлечений для экипажа предусмотрен также спорт. Велотренажер, беговая дорожка - все это не хобби, а необходимость, чтобы мышцы не атрофировались. Согласно регламенту, если вдруг оборудование сломается и в течение месяца космонавты останутся без нагрузки, их необходимо будет вернуть на Землю.

«Я рада быть здесь на двадцатилетний юбилей! Думаю, это свидетельство того, что в создании космической станции принимали участие люди, инженеры и ученые из всех стран мира. Это просто невероятно, настоящее научное чудо!», - поделилась впечатлением астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В проекте МКС принимают участие 14 стран. Общие затраты за двадцать лет на самый дорогой рукотворный объект в истории превысили сто миллиардов долларов. Из-за высоко финансирования руководство космических агентств разных государств неоднократно задумывалось о целесообразности использования станции. Однако срок службы продлили до 2024 года, и уже обсуждается вопрос о его увеличении еще на четыре года.

Сергей Крикалев - Герой России, Герой СССР. Он был в составе самой первой экспедиции на Международную космическую станцию. Именно Крикалев с коллегами подготавливал МКС к постоянному пребыванию: активация систем, расконсервирование оборудования, прием новых грузов с Земли.

«Первая задача, которая у нас стояла, это организовать телевизионный репортаж. Поэтому мы должны были залезть за панели, найти кабель, по которому должны были подключаться телекамеры, установить камеру, наладить системы и каналы связи», - вспоминает сейчас он.

История МКС началась всего лишь с одного сектора - это был российский модуль «Заря», и только потом к нему пристыковались американские, европейские и японский. Длина станции на момент создания была всего двадцать три метра, примерно как железнодорожный вагон. Сейчас она в пять раз больше, что уже сопоставимо с футбольным полем. На МКС побывал 241 космонавт. Они выполнили свыше двух тысяч сложнейших экспериментов. Подавляющая часть - в сфере биологии, а также технологии освоения космического пространства.

Бортовой холодильник, всевозможные тюбики, упаковки, консервы - это стандартный рацион космонавтов, но, возможно, совсем скоро он останется в прошлом. Сейчас на орбите тестируют 3D принтер, который создает белковую пищу из клеток животных и рыб.

В следующем году на МКС появится новая лаборатория - модуль «Наука», созданный Роскосмосом и Европейским космическим агентством. Ключевым инструментом на аппарате станет робот-манипулятор «Эра». С его помощью можно будет переносить оборудование и материалы из герметичной части станции на поверхность и обратно без необходимости выхода в открытый космос.