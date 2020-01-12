Верблюд выскочил на рельсы под Астраханью и устроил забег с поездом: видео

Необычную картину наблюдала локомотивная бригада пассажирского поезда, двигавшегося в Астраханской области.

Животное неожиданно выскочило на пути, после чего машинисту пришлось применить экстренное торможение. Однако даже после этого маневра верблюд не ушел в сторону, а продолжал бег по рельсам. Как удалось установить машинистам, верблюд сначала двигался со скоростью 22 км/ч, а затем, устав, снизил темп до 13 км/ч.

Пользователи, увидев ролик, размещенный в Сети, пошутили:

«В ОАЭ захотел мигрировать?»

Известно, что случай произошел 5 января в Красноярском районе Астраханской области, на перегоне между станцией Кигаш и разъездом №2.