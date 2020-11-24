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Праздничную ель доставили в Белый дом

Анна Берестовая
02:06 24.11.2020
Встречала рождественское дерево у входа в резиденцию лично первая леди.
© Видео: @WhiteHouse, Twitter © Фото: @WhiteHouse, Twitter

В резиденцию американского государственного лидера привезли ель, которая будет украшать здание в рождественские праздники. Дерево было доставлено повозкой с лошадьми.

Встретить прибывший с главным символом праздника экипаж вышла жена президента Соединенных Штатов Мелания Трамп в соответствии с давней традицией.

В 2020 году для праздника была выбрана шестиметровая ель из штата Западная Вирджиния. Декорировать дерево начнут после Дня благодарения, который пройдет в США 26 ноября. Об этом сообщили на официальной странице Белого дома в Twitter.

Ранее сообщалось, что в центре самого крупного американского города, Нью-Йорка, была установлена 23-метровая ель. Для размещения праздничного дерева было выбрано классическое и бессменное место - площадь Рокфеллер-плаза.

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