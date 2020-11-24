Праздничную ель доставили в Белый дом

В резиденцию американского государственного лидера привезли ель, которая будет украшать здание в рождественские праздники. Дерево было доставлено повозкой с лошадьми.

Встретить прибывший с главным символом праздника экипаж вышла жена президента Соединенных Штатов Мелания Трамп в соответствии с давней традицией.

В 2020 году для праздника была выбрана шестиметровая ель из штата Западная Вирджиния. Декорировать дерево начнут после Дня благодарения, который пройдет в США 26 ноября. Об этом сообщили на официальной странице Белого дома в Twitter.

Ранее сообщалось, что в центре самого крупного американского города, Нью-Йорка, была установлена 23-метровая ель. Для размещения праздничного дерева было выбрано классическое и бессменное место - площадь Рокфеллер-плаза.