Пенсионерка ударила полицейского после замечания о маске в Петербурге

В Петербурге 58-летняя женщина крайне агрессивно отреагировала на замечание сотрудника полиции о том, что ей следует надеть защитную маску во время нахождения в общественном транспорте.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела, рассматривающие оскорбление представителя власти и насилие в его сторону. Об этом сообщает региональное отделение Следственного комитета РФ на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в четверг на прошлой неделе. Зашедший в маршрутный автобус полицейский зарегистрировал отсутствие маски на одной из пассажирок и несколько раз призвал ее последовать в участок в его сопровождении. Пенсионерка на это ударила сотрудника рукой и накричала на него с использованием нецензурной лексики.

Женщина была доставлена в дежурную часть и там еще минимум трижды ударила полицейского в плечо. В настоящее время для гражданки избирается мера пресечения.