Россиянам рассказали, как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома

В разговоре со «Звездой» специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как обезопасить мобильные банковские приложения в смартфоне от взлома.

По его словам, при заходе в приложение оно предложит создать код-пароль, который хранится локально в зашифрованном виде. Эксперт отметил, что код-пароль не должен совпадать с пин-кодом, либо кодом от SIM-карты или смартфона, потому что мошенник, получив один из этих кодов, сможет завладеть доступом ко всем системам.

Вакулин подчеркнул, что нужно остерегаться вирусов и вредоносных приложений, которые могут отслеживать операции на смартфоне. Для противодействия им обязательно следует проверять смартфон на наличие вирусов при помощи антивирусных программ.

«Есть вирусы, которые считывают всю информацию, вводимую с клавиатуры. Как с компьютеров, так и со смартфонов. Если будет такое вредоносное приложение найдено, то его необходимо удалить, рекомендовано сбросить настройки телефона до заводских и начать процедуру по настройке своего гаджета», - заключил специалист.

Ранее Вакулин рассказал, как обезопасить себя от мошенников в Сети. По его словам, одним из главных условий безопасности для пользователя является надежный пароль. Легкоподбираемые пароли, например, qwerty, дата рождения или имя любимого питомца не являются безопасными.