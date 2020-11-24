За сутки в Москве зарегистрировано 75 смертей от COVID-19

За прошедшие сутки в Москве было зарегистрировано еще 75 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено положительными результатами тестов.

С учетом последних изменений статистики с начала пандемии в городе скончались 8530 человек с COVID-19. Соответствующие данные предоставил столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее российский патологоанатом сообщил, что на теле пациента, умершего от коронавирусной инфекции какое-то время остаются высокозаразные частицы, что может сделать его опасным для окружающих.