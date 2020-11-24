В России чествуют врачей, борющихся с пандемией коронавируса

В Подмосковье прошла церемония награждения врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. Главный врач Химкинской областной больницы получил звание «Заслуженного врача», анестезиолог получил орден Пирогова. По их словам, борьба с болезнью все еще проходит тяжело.

В Санкт-Петербурге ветеран Великой Отечественной Зинаида Корнева создала видеоблог, где призывала людей жертвовать врачам и их семьям, кто сколько сможет. Удалось собрать 4,5 миллиона рублей. От президента Корнева получила благодарность и знак отличия «За благодеяния». Также Корнева намерена написать книгу о медиках, борющихся в COVID-19.

«Там будут описаны не только мои воспоминания про войну и про все. Но там также будет написано о тех людях - врачах и медицинских работниках - которые погибли, которые лечили больных, сами заразились и погибли» - рассказала Корнева.

Среди врачей есть и те, кто получат награду посмертно. Среди них Юрий Мансуров - хирург из 40-й больницы Екатеринбурга. В ходе работы он заразился коронавирусом и скончался от осложнений. Орден Пирогова он получил посмертно.