СМИ: Управление общих служб США заявило Байдену о готовности к началу передачи власти

Как сообщается на сайте телеканала CNN, Управление общих служб США (GSA) проинформировало кандидата от демократов Джо Байдена, который в публикации называется «избранным президентом», о готовности к началу процесса формальной передачи власти.

СМИ отмечает, что письмо с данным посланием было отправлено главой Управления Эмили Мерфи. О том, когда будет дан старт процессу передачи власти, не сообщается.

Граждане Соединенных Штатов выбирали нового президента третьего ноября. За кресло главы Белого дома ведут борьбу действующий лидер Дональд Трамп и его оппонент Джо Байден. По итогам подсчета голосов Байден объявил себя победителем. Трамп заявил о масштабных фальсификациях, отказался признавать поражение и призвал пересчитать голоса в ключевых штатах.